На ВДНХ откроется Дом музеев

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Дом музее откроется 19 августа на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе союза музеев и коллекционеров.

"19 августа 2021 года в Москве состоится торжественное открытие Дома музеев на ВДНХ. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры РФ. Ожидается, что в нем примут участие более 100 основателей, владельцев и директоров частных музеев со всей России", - говорится в сообщении.

В Доме музеев будут выставляться частные коллекции со всей России: от изделий народного промысла и старинных предметов быта до коллекционных раритетов мирового уровня.

"Первыми на ВДНХ свои экспонаты представят Музей имени В. Ю. Орлова из Ярославля, музей "Арт-Традиции" и интерактивный музей "Дедушкин чердак" из Москвы, Музей печатных машинок из Красногорска и Музей истории и дизайна упаковки из Сергиева Посада", - говорится в сообщении.

В течение двух месяцев посетители, заходя в гостевой зал Дома музеев, смогут знакомиться с традициями русского хлебосольства и правилами сервировки чайного стола. Специально для этого из Ярославля в Москву приедут большой семейный самовар, фарфоровая посуда и столовые приборы - от маленькой ложечки для соли до половника.

Кабинетный зал удивит разнообразием пишущих устройств. Машинки-полиглоты, устройства для печатания музыкальных нот, математических знаков, китайских и японских иероглифов - Музей печатных машинок обладает одной из лучших коллекций в мире. Все экспонаты с историей. Например, машинка Smith Premier 10 до революции находилась во французском посольстве в Петрограде, а после революции - в НКВД. Другая, печатающая на двух языках машинка - Hammond - "служила" в годы Великой Отечественной войны на корабле "Президент Тафт" и сопровождала грузы из США в СССР. В детском зале гости выставки попадут в сладкий мир с красивыми жестяными баночками для шоколадных конфет и разноцветных ландринов XIX века, увидят первые дореволюционные яйца с сюрпризом, вафельные коробочки и фантики середины XX века, а также многое другое. Музей истории и дизайна упаковки привезет экспозицию, которая позволит проследить историю жизни кондитерской, чайной и других упаковочных отраслей России с XIX века до настоящего времени.