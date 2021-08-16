В Москве завершили реставрацию исторического особняка в Милютинском переулке

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию исторического особняка в Милютинском переулке в Москве. Дом построен по проекту советского архитектора Аркадия Лангмана, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия в понедельник.

"Специалисты завершили реставрацию интереснейшего памятника архитектуры - дома в Милютинском переулке. Мастера вернули фасадам здания исконный облик, в том числе восстановили исторический цвет. Также они заменили ограждения кровли. Новые - выполнены по авторскому проекту 1928 года. Реставраторы воссоздали лестницу главного входа, отделав ее гранитом. Кроме того, специалисты устроили слуховые окна, отреставрировали кирпичную трубу и заменили дымники", - привели в пресс-службе слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что все работы проводились по согласованному Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства. Дополнительно была благоустроена прилегающая к дому территория.

О доме

Дом был построен в 1927-1928 годах по заданию президиума Моссовета. В нем располагалось девять квартир. Это были респектабельные пяти- и четырехкомнатные апартаменты с просторными залами, столовыми и ванными для ведомственных начальников.

Хотя здание изначально проектировалось как многоквартирное, снаружи оно скорее похоже на особняк. В его архитектуре преобладают черты конструктивизма, которому присущи лаконичное оформление фасадов и почти полное отсутствие декора на них. Композиция дома имеет строгую симметрию, ее подчеркивают ризалиты и вытянутые вертикальные оконные проемы. Главный вход выделен тонкими прямыми круглыми колоннами по бокам широкой лестницы, на которой под козырьком можно увидеть одну из визитных карточек конструктивизма - круглое окно. При этом некоторую буржуазность строению придает проездная арка в северной части здания, а также полукруглые балконные выступы на главном фасаде, характерные для модерна.