Храм с 200-летней историей освятят после восьми лет реставрации в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Освящение православного храма Преображения Господня с более чем 200-летней историей, который находился на реставрации почти восемь лет, пройдет на территории патриаршей резиденции в Переделкине (Москва), сообщает пресс-служба Московского патриархата Русской православной церкви в понедельник.

"17 августа в 9 ч 30 мин на территории храмового комплекса Патриаршего подворья в Переделкине состоится великое освящение старинного храма Преображения Господня, который открывается после длительной основательной реставрации", - говорится в сообщении.

Работы по реставрации храма продолжались почти восемь лет. За это время были проведены укрепление и гидроизоляция белокаменного фундамента, устройства системы вентиляции и кондиционирования, замена окон, перекрытие обветшавших фрагментов кровли. Кроме того, полы храма были очищены от слоев керамической плитки разных периодов и выложены светлым камнем.

Внешнему облику храма также возвращен исторический вид с учетом строительных и отделочных технологий 200-летней давности: вручную переложена утраченная кирпичная кладка, цементная штукатурка заменена известковой обмазкой, вручную изготовлены декоративные купола над Филипповским приделом, отреставрированы и заново позолочены кресты. Большая ручная работа также проделана реставраторами старинных икон храма. В колокольне сохранен набор старинных колоколов, который был собран в храме в течение XX века. Также был специально изготовлен новый колокол-благовестник.

"Разработка проекта профиля колокола, его музыкальных данных и внешнего оформления велась под руководством старшего звонаря соборов Московского Кремля и храма Христа Спасителя Игоря Коновалова. Он же произвел размещение колоколов в правильном порядке и настроил звон. Теперь прихожане подворья и гости снова смогут услышать живой малиновый звон старинных колоколов на колокольне Преображенского храма", - подчеркивается в сообщении.

Первые сведения о храме Преображения Господня в Переделкине, который является резиденцией патриархов Русской православной церкви с середины XX века, относятся к 1646 году. Каменный храм возник здесь в первой половине XIX века, сейчас ему уже более 200 лет. В настоящее время в храме три придела: святых первоверховных апостолов Петра и Павла, святой великомученицы Варвары, святителя Филиппа, митрополита Московского.