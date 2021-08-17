В Москве реконструируют корпус центра глазных болезней имени Гельмгольца

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новая пристройка появится в рамках реконструкции корпуса №5 Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) глазных болезней имени Гельмгольца в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Проектом запланирована реконструкция входной группы, что позволит выполнить функциональное зонирование. Это необходимо для эффективного использования помещения, а также повышения доступности медицинского обслуживания. Стоит отметить, что проведение реконструкции корпуса № 5, которое включает в себя новую пристройку в два этажа, позволит разделить потоки детских и взрослых пациентов, что существенно повысит комфорт посетителей", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Уточняется, что на первом этаже здания появятся увеличенные по площади вестибюли и регистратура детского и взрослого отделений, пост охраны, гардероб, санузлы для посетителей и персонала, консультативные кабинеты врачей и процедурный кабинет. На втором этаже разместят консультативные и диагностические кабинеты взрослой и детской поликлиник, аптечный киоск, санузлы.

Корпус № 5 оформят в том же стиле, что и соседние здания НМИЦ, которые имеют исторический облик.

"С 11 по 17 августа проходили общественные обсуждения по данному проекту. Задать вопросы консультантам и высказать свои пожелания можно было на сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения". Предложения горожан рассмотрят разработчики проекта", - напоминается в материале.

Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца - старейший в России офтальмологический научно-исследовательский институт. Статус национального медицинского исследовательского центра он получил в 2019 году.