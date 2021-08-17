Мужчина ранил подростка, выстрелив в него на лестничной площадке в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мужчина выстрелил в 17-летнего сына своей сожительницы в подъезде дома на северо-востоке столицы, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Рано утром 17 августа на лестничной клетке жилого дома на Челобитьевском шоссе 46-летний мужчина произвел выстрел в сторону 17-летнего сына своей сожительницы. Женщина на момент происшествия находилась в квартире по месту жительства. Подросток с проникающим ранением доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку. Уже установлено, что мужчина был судим, а сейчас находится под административным надзором. Его 41-летняя сожительница воспитывает еще троих детей, их условия проживания проверяет прокуратура.