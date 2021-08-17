До 32-33 градусов прогреется воздух в Московском регионе 17 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. До 32-33 градусов жары будет во вторник в Московском регионе. Этот день станет самым жарким с начала месяца, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Температура будет активно расти. По нашим расчетам сегодня в Москве, в центре города, воздух прогреется до плюс 30-32 градусов, в Подмосковье - до плюс 28-33 градусов. С таким температурами сегодняшний день станет самым теплым с начала августа. Пока в лидерах 2 августа, тогда воздух прогрелся до плюс 29,9 градуса", - рассказал он.

По словам Леуса, рекорд по теплу для 17 августа побит не будет. "Рекорд не побьем, он довольно высокий - превышает отметку в 33,5 градуса в 1954 году", - отметил он.

Метеоролог добавил, что такая жара продержится лишь во вторник. К среде столбик термометра опустится до 27-29 градусов. "Завтра будет прохладнее. В Москве будет 27-29 градусов, и ближе к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди ливневого характера с грозами", - заключил Леус.