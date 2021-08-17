Почти полмиллиона тонн вторсырья для переработки собрали в Москве за полгода

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Около 500 тыс. тонн вторсырья для переработки собрали в Москве за полгода в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"За шесть месяцев 2021 года при сортировке было выделено и направлено на переработку 482 тыс. тонн вторсырья, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 2020 год было выделено более 855 тыс. тонн вторсырья, в этом году планируем увеличить этот показатель до 1 млн тонн. Рост доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра напомнил, что программа по раздельному сбору мусора началась в Москве 1 января 2020 года. В городе были созданы все условия для сортировки мусора - во дворах и около объектов социальной сферы оборудованы более 22 тыс. контейнерных площадок, установлено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тыс. мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией.

"Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, - сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система. Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно участвовать в ее реализации. И это один из примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями", - отметил он.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что следующим важным этапом реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в столице станет введение института регионального оператора. Он начнет работать с 1 января 2022 года.

"По результатам прошедшего конкурсного отбора этот статус присвоен ГУП "Экотехпром", которое более 20 лет оказывает соответствующие услуги. Срок его полномочий как регоператора составит восемь лет, территория Москвы станет единой зоной деятельности компании - во всех округах столицы будет действовать единый тариф на вывоз ТКО с унифицированной системой платежей", - заключил Бирюков.