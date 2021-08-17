В Москве в ближайшее время будут утверждены 13 проектов развития территорий

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Тринадцать проектов комплексного развития территорий (КРТ) бывших промзон планируется утвердить в ближайшее время в Москве в рамках программы "Индустриальные кварталы". Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"В ближайшие месяцы правительство Москвы планирует рассмотреть и утвердить 13 проектов комплексного развития территорий бывших промзон в рамках городской программы "Индустриальные кварталы". Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании президиума правительства Москвы. Кроме того, на заседании были одобрены поправки в нормативную базу заключения договоров КРТ, приводящие городское законодательство в соответствие с федеральным законодательством", - говорится в сообщении.

В ходе реализации проектов планируется построить производственную, общественно-деловую и жилую недвижимость общей площадью 3,5 млн кв. м. Объем инвестиций составит 794 млрд рублей, а число новых рабочих мест - порядка 49 тыс.

Отмечается, что механизм КРТ предусмотрен Градостроительным кодексом РФ и на сегодня является наиболее действенным инструментом реорганизации неэффективно используемых депрессивных территорий бывших промышленных зон. Первое в России соглашение о реализации проекта комплексного развития территорий было подписано в Москве в прошлом году, на реорганизацию бывшей промзоны "Октябрьское поле". В 2021 году проекты комплексного развития территорий бывших промзон были объединены в единую городскую программу "Индустриальные кварталы".

"В настоящее время органами исполнительной власти Москвы рассматриваются порядка 130 проектов КРТ общей площадью около 2 тыс. га с градостроительным потенциалом 33 млн кв. м недвижимости, в том числе: 10 млн кв. м - промышленная застройка; 14 млн кв. м - общественно-деловая застройка; 9 млн кв. м - жилая застройка, включая реновацию", - уточняется в материале.

Проекты КРТ

Реализация этих проектов позволит создать около 500 тыс. новых рабочих мест, привлечь более 7 трлн рублей частных инвестиций. Будет построено не менее 90 новых детских садов и школ, а также 27 спортивных объектов, включая аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. Все проекты КРТ предусматривают создание качественной и сбалансированной городской среды для жизни, работы и отдыха жителей города.

В 2020-2021 годах правительство Москвы подписало с инвесторами четыре договора - о комплексном развитии промзон "Октябрьское поле", "Кунцево" и два проекта по промзоне "Коровино". Комплексное развитие этих бывших промзон общей площадью 62,1 га принесет городу 16,5 тыс. новых рабочих мест, 159 млрд рублей частных инвестиций и 5,2 млрд рублей ежегодных поступлений в бюджет.