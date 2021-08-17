Мотоциклист насмерть сбил пешехода на востоке Москвы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мотоциклист сбил двух пешеходов в Москве, один из них погиб, второй доставлен в больницу. Сам байкер тоже получил травмы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался по Русаковской набережной и в районе владения 1 совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один пешеход погиб, второй пешеход и водитель мотоцикла госпитализированы", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.