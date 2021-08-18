Стартапы в сфере транспорта примут участие в программе "Московский акселератор"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Прием заявок на участие в треке Transport & Mobility программы "Московский акселератор", который посвящен поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности, начался в Москве. Об этом сообщила в среду вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Это уже одиннадцатый трек "Московского акселератора". Присоединиться к нему могут стартапы и инновационные компании, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта и анализа больших данных, систем безопасности беспилотников, логистики, обучения и определения эффективности труда. Заявки принимаются до 12 сентября на сайте Московского инновационного кластера", - сказала Сергунина, слова которой приводятся в сообщении на официальном портале мэра и правительства города.

Экспертное жюри определит 30 лучших стартапов, которые попадут в акселерационную программу. Кандидатам необходим готовый или минимально жизнеспособный продукт (MVP), команда, обладающая опытом создания технологий и управления бизнесом, личное участие основателя в программе, а также желание стать резидентом Московского инновационного кластера и соответствие продукта одному из заявленных направлений трека.

В течение девяти недель участники будут работать над решениями вместе с наставниками. Кроме того, они встретятся с потенциальными заказчиками и партнерами. Наиболее успешные из них получат возможность запустить оплачиваемое пилотное тестирование на партнерских площадках. Среди партнеров трека - известные компании, а также ГУП "Мосгортранс" и акселератор "Транспортные инновации Москвы".

"К программе регулярно присоединяются новые партнеры, а это значит, что она востребована не только среди разработчиков, но и среди корпораций. На данный момент партнерами проекта стали уже более 30 крупных российских и международных корпораций", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Программа "Московский акселератор" была запущена в ноябре 2019 года. Она объединяет представителей бизнеса, стартап-сообщества и правительства Москвы для масштабирования перспективных инновационных решений и поддержки технологических компаний. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития.