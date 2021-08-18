Московской медалью "За особые успехи в обучении" наградили почти 9 тыс. выпускников

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Почти 9 тыс. выпускников столицы получили московскую медаль "За особые успехи в обучении" в 2021 году. Медалистом стал каждый восьмой 11-классник, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Московской медалью "За особые успехи в обучении" награждают выпускников столичных школ, если они соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников; максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов; итоговые отметки "отлично" по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

"В Москве уже восемь лет вручают медали "За особые успехи в обучении". За это время число их обладателей выросло более чем в 2,5 раза, в этом году их получили почти 9 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом медалистов стало больше на 1,4 тыс. человек. Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников", - сказала Ракова.

Она добавила, что в Москве наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ и олимпиад. Старшеклассники, которые идут в 10-е классы, серьезнее и осознаннее подходят к своему обучению и ориентированы на максимально успешные результаты.

"Город предоставляет школьникам массу возможностей для развития таланта. Это и предпрофессиональные классы, которые помогают ребятам выбрать профессию, получить расширенные и углубленные знания по предметам, и комплекс образовательных сервисов "Московской электронной школы", - добавила Ракова.

Больше всего медалистов в 2021 году подготовили школа Центра педагогического мастерства (134 человека), школа № 1535 (99 человек) и школа "Покровский квартал" (94 человека).