Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тыс. раз

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пользователи свыше 4,5 тыс. раз скачали мобильное приложение инвестиционного портала Москвы, которое было запущено в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы было запущено в ноябре прошлого года, за это время его скачали уже более 4,5 тыс. раз. Установив приложение и пройдя авторизацию или регистрацию, пользователь получает постоянный доступ к личному кабинету портала и онлайн-сервисам со своего смартфона. Сегодня инвестиционный портал Москвы остается одним из самых популярных специализированных сайтов для бизнеса: только с начала этого года предприниматели воспользовались его сервисами более 71,2 тыс. раз, то есть около 340 раз в день", - привела пресс-служба слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

В первую очередь в приложение были интегрированы сервисы, посвященные торгам городской недвижимостью, так как этот раздел инвестиционного портала традиционно вызывает у инвесторов наибольший интерес. Перейдя во вкладку "Торги", можно ознакомиться с объектами, доступными для аренды или покупки, изучить документацию по каждому лоту, осмотреть недвижимость в режиме 3D или записаться на личный осмотр, добавить интересные объекты в избранное, направить заявку на участие в торгах, а также обратиться за консультацией к специалистам. С помощью фильтров можно отобрать объекты по типу (например, здание или земельный участок), площади, цене, форме и стадии торгов, наличию фотографий.

"По статистике, доля пользователей, которые пользуются московскими цифровыми ресурсами со смартфона или планшета, увеличивается с каждым годом. Поэтому одним из основных направлений развития цифровой экосистемы столицы стало совершенствование городских мобильных приложений. Это позволяет сделать коммуникацию жителей с городом "бесшовной": человек может получить нужную услугу или сервис с любого устройства, используя для этого единую учетную запись. Со временем все возможности московского инвестпортала также будут представлены в мобильном приложении", - отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Встроен в мобильное приложение и сервис "Московский инвестор". С его помощью предприниматели могут задать вопрос или сообщить о проблеме, возникшей при осуществлении инвестиционной деятельности в столице.