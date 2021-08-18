Коммунальные службы в Москве готовы к ожидаемым ливню и сильному ветру

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых сильного ветра и ливня. Об этом сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он заявил, что, по прогнозу синоптиков, в с 16:00 среды и до 21:00 четверга в столичном регионе ожидаются ливень, град, гроза и усиление порывов ветра до 25 м/с. В отдельных районах Москвы может выпасть до 33 мм осадков.

Заммэра отметил, что все службы и спецтехника, которые предназначены для ликвидации последствий непогоды, приведены в готовность.

Бирюков уточнил, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения кровли здания, линии электропередачи, указателей и дорожных знаков. Электросетевым организациям дали указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

Также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды из-за ливня, сообщил глава комплекса городского хозяйства. Ответственные службы оперативно проводят очистку ливнестоков и водоприемных решеток, в местах понижения рельефа размещают перекачивающие воду устройства. На дежурстве находятся 300 бригад ГУП "Мосводосток", которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды.

Заместитель мэра отметил, что сейчас граждан информируют об ухудшении погодных условий. Информация транслируется на городских видеоэкранах и направляется в смс-сообщениях. Он призвал москвичей соблюдать правила личной безопасности, быть внимательнее, не парковать автомобили вблизи деревьев и не укрываться под ними. В условиях непогоды водителям нужно быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.