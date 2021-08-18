Московский зоопарк закроют с 16:00 из-за ожидающихся ливней

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московский зоопарк временно прекратил продавать билеты и просит посетителей покинуть территорию зоосада до 16:00 в связи с ожидающимися сильными дождями в столице. Об этом сообщается на странице столичного зоопарка в Facebook в среду.

"В Москве в ближайшее время ожидается сильный ливень, сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 м/с. Ради вашей безопасности зоопарк сегодня временно закрыл продажу билетов. Также все мы просим всех посетителей покинуть территорию зоопарка до 16:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об открытии зоопарка сообщат дополнительно.

Ранее Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение. Так, в период с 16:00 18 августа с сохранением до 10:00 19 августа местами на территории Москвы ожидается сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град. Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.