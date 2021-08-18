В Останкинскую башню ударили три молнии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Гроза со шквалистым ветром не повлияла на теле- и радиотрансляцию Останкинской телебашни. Всего в башню в среду попали три молнии, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"18 августа в 17:05 на Останкинской телебашне РТРС сработала система грозового предупреждения. Система включается, когда в радиусе 5 км от телебашни идет гроза. В это время работники башни вывели посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе, чтобы защитить от ударов молний. Весь период грозы Останкинская башня работала в штатном режиме, трансляция теле- и радиопрограмм не прекращалась", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что за 1,5 часа интенсивного дождя выпало 19 мм осадков. В антенную часть башни попало три разряда молнии. Температура воздуха днем достигла 31 градуса, к 17:00 мск упала до 19 градусов. Шквалистый ветер местами достигал 20 м/с.

"Останкинская телебашня - главный громоотвод Москвы. Удары молнии не представляют опасности для строительных конструкций башни, так как башня имеет мощную систему молниезащиты. За год в районе башни бывает в среднем около 30 гроз. Ежегодно на Останкинской башне наблюдается до 60-65 разрядов молний, большей частью молнии бьют не в башню, а из башни в атмосферу. Это связано со способом возникновения молнии "земля - облако", - заключили в пресс-службе РТРС.