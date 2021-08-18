В Москве снесут еще 11 объектов самостроя

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Список объектов самостроя, подлежащих сносу в Москве, дополнили новыми 11 объектами недвижимости. Об этом сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы продолжит постоянный мониторинг территории города с целью выявления и ликвидации самовольных построек. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании президиума правительства Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Так, на заседании президиума правительства Москвы перечень выявленных объектов самостроя (объектов недвижимого имущества, созданных на земельных участках, не предоставленных для целей строительства (реконструкции) был дополнен 11 новыми объектами, подлежащими сносу. "Самострои искажают архитектурный облик города и являются потенциально опасными для здоровья и жизни граждан, поскольку возведены без разрешительной документации и соблюдения строительных норм и правил. Поэтому работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства ведется на постоянной основе", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что начиная с 2011 года Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы выявила 32 тыс. объектов самовольного строительства (отдельно стоящих зданий и сооружений, либо пристроек к ним) общей площадью свыше 10 млн кв. м. Из них демонтировано порядка 4,5 млн кв. м самостроя, в том числе 2,4 млн кв. м (53%) - в 2019-2021 годах. Порядка половины незаконных объектов были ликвидированы собственниками в добровольном порядке после получения соответствующих предписаний органов исполнительной власти либо судебных решений.

"Свыше 800 выявленных объектов самостроя общей площадью 1,5 млн кв. м были приведены в соответствие с градостроительными нормами, то есть легализованы. Общая сумма штрафов, уплаченных владельцами этих объектов в бюджет города Москвы, составила почти 12 млрд рублей. По остальным выявленным объектам самостроя продолжаются процедуры их ликвидации, либо приведения в соответствие с градостроительными нормами. Свыше 600 земельных участков общей площадью порядка 100 тыс. кв. м, использовавшихся под нелегальные автостоянки, были переданы для размещения бесплатных парковок", - добавили в мэрии.

Там уточнили, что на освобождаемых от самовольных построек городских территориях проводятся работы по благоустройству - появляются новые общественные пространства с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, высаживаются деревья и кустарники, обустраиваются газоны и цветники. "Эффективно бороться с самостроем на территории столицы позволяет использование высокотехнологичных инструментов и методов контроля объектов недвижимости, включая квадрокоптеры и алгоритмы искусственного интеллекта. За последние годы доля дистанционного выявления (без выхода инспекторов на объект) новых самовольных построек выросла с 15 до 78%", - заключили в пресс-службе.