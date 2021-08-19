Парки Москвы проведут онлайн-программу в День государственного флага России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Онлайн-программу в честь Дня государственного флага России проведут парки Москвы 22 августа. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Мосгорпарка.

"Парки, подведомственные департаменту культуры, подготовили онлайн-программу ко Дню флага. Подписчикам предложат принять участие в мастер-классах, послушать концертную программу и даже посетить специальное занятие по английскому языку", - сказал собеседник агентства.

Лианозовский парк совместно с театром эстрадного мастерства "Альт" предложит подписчикам концертную программу в онлайн-формате. В день флага в 18:00 парк опубликует видеопост с записью патриотических песен в исполнении юных участников вокального коллектива. Прозвучат песни "С чего начинается Родина", "Российский флаг", "Белая ромашка".

"Бабушкинский парк подготовил видеолекцию "Рекорды российского флага". В 12:00 на страницах парках в социальных сетях расскажут о самых удивительных местах, в которых установлен российский флаг. Подписчики также узнают, как русский триколор попал в Книгу рекордов Гиннеса, а также краткую историческую справку об истории флага", - сказал собеседник агентства.

Парк "Ходынское поле" проведет для подписчиков специальный мастер-класс. Видео опубликуют в 12:00. Можно будет сделать подарок своими руками - вертушку триколор. Для занятия понадобится плотная бумага, трубочка, клей и ножницы. В социальных сетях парков "Дубки" и Гончаровский проведут мастер-класс по живописи "Триколор", посвященный Дню государственного флага России.