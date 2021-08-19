Московский регион ждут скоротечные ливни

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Москву и Подмосковье в четверг ждут скоротечные ливни, столбики термометров в столице покажут 23-25 градусов. За минувшие сутки в столице выпало 27% от месячной нормы осадков, по области - до 42%. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погодные условия будут определяться влиянием холодной фронтальной системы, прошумят скоротечные ливневые дожди, местами с грозой. Ветер западной четверти - 4,9 м/с. Посвежеет. В столице - 23-25, в Подмосковье - 21-26, на юго-востоке - 26-31 градус тепла", - рассказал собеседник агентства.

Он предупредил, что атмосферное давление будет расти и составит 744 мм ртутного столба.