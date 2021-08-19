В Москве закупят 400 электробусов по контрактам жизненного цикла

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Москва закупит 400 электробусов на сумму 24 млрд рублей по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), которые предполагают долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Москва закупает электробусы по контрактам жизненного цикла с 2018 года. За это время город подписал семь таких контрактов на общую сумму 60,6 млрд рублей, предусматривающих поставку и обслуживание 1 тыс. электробусов. В 2021 году закупка электробусов проводится на средства, полученные за счет выпуска "зеленых" облигаций, которые Москва разместила весной этого года. С победителями двух конкурсов в этом году город подписал контракты на поставку и сервис 400 машин сроком на 15 лет. Совокупная цена договоров превышает 24 млрд рублей", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он уточнил, что победителями проведенных в 2021 году конкурсов на поставку электробусов стали ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ" и ПАО "Камаз". Все приобретаемые Москвой электробусы отвечают самым современным мировым стандартам: производители оснащают их оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, системой климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, пассажиры могут пользоваться в электробусах бесплатным Wi-Fi.

Как добавил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, сотрудничество с поставщиками машин наземного городского транспорта - пример успешных транспортных проектов города. Контракты жизненного цикла, которые подписывают в городе с производителями, обеспечивают бесперебойную работу наземного городского транспорта и исключают возникновение технических неисправностей на линиях. Такие сервисные контракты дают городу уверенность в том, что производитель понимает свою ответственность и производит транспорт для ежедневных перевозок жителей и гостей столицы.

Контракты жизненного цикла имеют долгосрочный характер - они заключаются на 7-30 лет в зависимости от специфики закупаемого оборудования. Это дает Москве возможность получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, равномерно и прогнозируемо распределить расходы. В данном случае город платит не за сам факт сервиса техники, а за обеспечение ее работоспособности. Таким образом, если машины ломаются, простаивают, не соответствуют нашим требованиям, то бюджет не несет затрат. Для инвестора КЖЦ - это загрузка мощностей на длительный период и возможность гарантированных доходов в течение всего срока действия контракта", - пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Контракты жизненного цикла

Москва подписывает контракты жизненного цикла в сфере транспорта с 2013 года. Такой механизм государственно-частного партнерства позволяет вывести на дороги города новый экологичный вид транспорта, обновить подвижной состав метрополитена и парки наземного транспорта.

Первые два КЖЦ на поставку и сервисное обслуживание электробусов столица заключила весной 2018 года с ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ" и ПАО "Камаз". Совокупная цена двух контрактов составила 12,8 млрд рублей. Город приобрел 200 машин. С этими же компаниями в 2019 и 2020 годах Москвой было подписано еще три контракта на 23,7 млрд рублей, предполагающих поставку 400 машин.

Сегодня на контракты жизненного цикла приходится почти половина объема ГЧП-соглашений Москвы. Больше всего КЖЦ заключено в транспортной сфере: за пять лет их объем составил порядка 490 млрд рублей. С помощью КЖЦ город приобретает не только электробусы, но и подвижной состав для метрополитена, обновляет трамвайный парк. Так, столица закупила 1 576 вагонов метро и 300 современных низкопольных трамваев.