Во всех поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт участка

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Цифровой паспорт участка заработал во всех поликлиниках Москвы, сервис позволяет участковым врачам получить доступ к актуальной, автоматически обновляемой информации о пациентах своего участка в режиме онлайн. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря возможностям единой цифровой платформы мы сделали еще один важный шаг в цифровизации столичной медицины и запустили новый сервис во всех взрослых и детских поликлиниках города - цифровой паспорт участка. И это не просто инструмент, а полноценная аналитическая система, где содержится перечень всех пациентов, прикрепленных к каждой поликлинике, и широкий набор данных в целом по участку и отдельно по каждому пациенту. Информация, которая еще совсем недавно хранилась только в бумажных журналах, теперь обновляется в режиме реального времени и доступна медикам в любой момент в удобном формате - это существенно экономит время. Благодаря новому цифровому паспорту участковые врачи могут отслеживать динамику изменений в показателях здоровья своих пациентов", - сказала Ракова.

Она отметила, что в сервисе врачам также доступна информация о том, к кому из пациентов вызывали скорую помощь, кого госпитализировали или поставили на наблюдение по отдельным видам заболеваний, у кого выявили отклонение в значениях лабораторных исследований. Теперь все это можно анализировать без необходимости пользоваться бумажными списками или открывать медицинские карты каждого отдельного пациента. Такой сервис позволяет быстрее принимать решение о назначении дополнительных исследований, консультаций узких специалистов и тактике лечения и, как результат, повышает качество оказания медицинской помощи.

Так, в цифровом паспорте участка врачам доступны следующие сведения: список прикрепленных пациентов, адрес их проживания, дата прикрепления к участку, социальный статус, наличие или отсутствие диспансеризации и наблюдения, группа здоровья, количество вызовов скорой помощи за год, количество госпитализаций за год, наличие или отсутствие льгот по инвалидности, отклонение значений лабораторных исследований у пациентов. Паспорт также содержит информацию о структуре заболеваемости и данные о пациентах, имеющих право на получение социальных услуг, факт прохождения диспансеризации, группу здоровья и другую важную информацию. Все это позволяет видеть общую картину и эффективнее следить за здоровьем каждого пациента.

"Данные о госпитализациях прикрепленного населения позволяют контролировать плановую госпитализацию и осуществлять преемственность между стационарной и амбулаторной помощью. <...> В паспорте участка врач видит отклонения в результатах лабораторных исследований горожан сразу после их получения, а, значит, он может скорее вызвать пациента на прием и незамедлительно назначить профилактику и лечение, чтобы не допустить развития заболевания", - добавила Ракова.

Польза сервиса

По словам заммэра, медики детских поликлиник также могут ознакомиться с наименованием образовательного учреждения ребенка, что стало возможным благодаря интеграции МЭШ и ЕМИАС, сведениями о наличии или отсутствии неонатального скрининга, аудиологического скрининга, патронажного осмотра. Кроме того, цифровой паспорт участка позволяет контролировать и своевременно планировать процесс прохождения профосмотров детей.

"Также этот сервис важен для контроля над распространением инфекционных заболеваний. В паспорте участка в онлайн-режиме отображаются больные, у которых диагностированы острые инфекционные заболевания, что позволяет своевременно реагировать и проводить противоэпидемиологические и лечебные мероприятия как в семье, так и в образовательном учреждении. Раньше нередкой была ситуация, когда сведения о школе на бумажном носителе устаревали - ребенок мог перейти в другое учреждение", - перечислила Ракова.

Она уточнила, что сейчас благодаря интеграции МЭШ и ЕМИАС врач видит актуальные данные, может с легкостью связаться со школой и предупредить об инфекционном заболевании среди учеников, что позволит вовремя принять меры и не допустить распространения заболевания. Единая цифровая платформа здравоохранения разработана и развивается совместно комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий.