Движение перекроют в районе Ильинки в Москве на время фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Движение транспорта в районе улицы Ильинка в центре Москвы будет перекрыто на время проведения фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 25 августа по 6 сентября будут введены перекрытия в районе улицы Ильинка из-за проведения фестиваля "Спасская башня", - говорится в публикации.

Там уточняется, что с 22:00 25 августа до 08:00 6 сентября планируется полное перекрытие движения на участке ул. Ильинка от Новой площади до Красной площади, а также на проезде от ул. Ильинка до ул. Варварка в районе дома № 5 по Красной площади.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free. ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля.