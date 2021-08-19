Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Праздничные плакаты с триколором и флаги украсят столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году более 500 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, остановочных павильонах и афишных стендах. На фасаде здания Государственной думы появится декоративное панно с флагами и памятной датой", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что на шести столичных мостах - Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Бородинском - будут установлены бело-сине-красные флаговые композиции. Также с 18 по 22 августа на цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат и Центральном телеграфе будут транслировать тематические видеоролики.

Кроме того, для создания праздничной атмосферы на фасадах нескольких домов на Новом Арбате и Тверской улице вечером в воскресенье включат архитектурно-художественную подсветку в цветах российского флага.