Бесплатные показы начнутся в летнем кинотеатре ВДНХ 20 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бесплатные показы фильмов в летнем кинотеатре ВДНХ в Москве начнутся 20 августа. Сеансы будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщили в четверг в пресс-службе ВДНХ.

"Двадцатого августа стартуют кинопоказы в летнем кинотеатре-лектории на ВДНХ. Сеансы будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям в 18:00 и 21:00 до 26 сентября включительно", - говорится в сообщении.

Расписание показов на две недели доступно на сайте, посещение кинотеатра возможно после прохождения обязательной регистрации.

"Зрители увидят мультфильмы из коллекции киностудии "Союзмультфильм", а также зарубежное и российское кино: "Джон Уик 3", "Зеленая книга", "Достать ножи", "Еще по одной", "Стрельцов", "Рыцари справедливости", "Серебряные коньки" и многое другое. Программа кинотеатра включает в себя фильмы разных жанров - от боевика до романтического фэнтези, каждый из гостей сможет выбрать фильм по интересам", - говорится в сообщении.

Кинотеатр-лекторий под открытым небом на ВДНХ работает только в теплое время года. Для комфортного просмотра фильмов есть подушки и пледы. На случай дождливой погоды над кинотеатром оборудована крыша в виде тента. На ступенях зала, напоминающего партер-амфитеатр, могут разместиться 288 гостей. Сейчас в связи с эпидемиологической обстановкой и действующими правилами безопасности мероприятия проводятся с рассадкой зрителей на увеличенном расстоянии для соблюдения социальной дистанции, зал будет заполняться на 50% от общей вместимости.