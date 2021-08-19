На Ленинградском проспекте в Москве построят новый ледовый дворец ЦСКА

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Комплекс ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте планируется снести и возвести на его месте новый спортивный объект. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы примет в собственность города имущественный комплекс ледового дворца ЦСКА (Ленинградский проспект, 39, стр. 41) с прилегающими к нему четырьмя открытыми теннисными кортами. <...> В дальнейшем морально и физический устаревший спортивный объект планируется к сносу. На его месте будет построен новый современный ледовый дворец", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что реализация проекта предусмотрена трехсторонним соглашением, заключенным в декабре 2020 года между правительством Москвы, Министерством обороны Российской Федерации и АО "Ледовый дворец "Красная Армия".

"Передача имущественного комплекса будет осуществлена безвозмездно по договору дарения от прежнего владельца ООО "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА". Последний матч на ледовой арене состоялся в марте 2021 года, а в апреле была организована церемония ее закрытия с участием ветеранов, игроков и болельщиков хоккейного клуба ЦСКА", - заключили в пресс-службе.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице во "ВКонтакте", в городе за последние 10 лет возвели более 140 спортивных сооружений.

"Сейчас развиваем спорткластер в "Лужниках", пространство для тренировок и соревнований на ЗИЛе, обновляем конноспортивный комплекс "Битца". На Ленинградском проспекте будет новый ледовый дворец ЦСКА. До конца года планируем закончить строительство нового спорткомплекса в Мневниковской пойме", - сообщил он.