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Вильфанд сообщил, что купальный сезон в Московском регионе завершится на следующей неделе

Прохладные ночи приведут к заметному понижению температуры воды
© Эрик Романенко/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ближайшие выходные станут для жителей Москвы и Подмосковья последними комфортными для купания этим летом. Затем прохладные ночи приведут к заметному понижению температуры воды, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эти выходные будут хорошими еще для отдыха у рек и водоемов, но затем ночные температуры понижаются до 6-11 градусов [тепла], поэтому вода начнет существенно охлаждаться. По расчетам не видно заметного потепления в ближайшее время, поэтому, скорее всего, к следующим выходным температура воды заметно понизится", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в настоящее время температура воды в Москве-реке составляет 21 градус тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что "июльская погода" прогнозируется в Москве до 22 августа. Температура будет достигать 24-27 градусов тепла, что соответствует климатическим нормам июля.

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РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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