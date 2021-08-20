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В Москве центры "Мои документы" вернулись к нормальному режиму работы

Предварительную запись на получение услуги отменили

МОСКВА, 20 августа./ТАСС/. Московские центры "Мои документы" с 20 августа вернулись к обычному режиму работы, предварительная запись на получение услуги отменена. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Двадцатого августа все центры госуслуг "Мои документы" вновь принимают посетителей в обычном режиме. Предварительная запись отменена. Такое решение было принято из-за стабилизации эпидемиологический обстановки в Москве", - говорится в сообщении.

Жители, которые уже оформили предварительную запись для получения услуги, могут прийти к назначенному часу или в любое удобное для них время.

Районные центры работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00. При посещении офисов посетители и сотрудники по-прежнему обязаны носить маски. Также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.

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