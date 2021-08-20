Московский проект по сокращению потребления воды стал призером международной бизнес-премии

МОСКВА,20 августа./ТАСС/. Призером 18-й ежегодной международной бизнес премии International Business Awards стал комплекс сервисов, направленных на сокращение потребления воды в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Наша команда очень рада этой значимой и престижной награде. Всего за семь месяцев с начала кампании мы дважды были отмечены на международном уровне: в мае проект был признан одним из лучших умных сервисов для жизни в городе на международной премии German Innovation Award, а сейчас мы получили бронзу Stevie Award. Наш проект - ответ на вопрос, как можно снизить потребление воды в столице. Мы не убеждаем москвичей в необходимости расходовать меньше воды, а меняем пользовательские привычки, подталкивая людей к более бережному расходованию городских водных ресурсов",- приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Победители определялись по оценкам более 260 экспертов по всему миру. В этом году на конкурс было представлено свыше 3,7 тыс. проектов в таких номинациях, как "Компания года", "Мобильные сайты и приложения", "Лучший новый продукт или услуга", "Стартап года", "Лучшая программа в области корпоративной социальной ответственности", "Лучший руководитель" и другие. Конкурс также включал в себя несколько категорий, освещающих отклик организаций и частных лиц на пандемию COVID-19.

В конкурсной заявке Москвы были представлены проекты mos.ru: обновленный сервис передачи показаний счетчиков воды(график расхода воды, советы, эмоциональные подкрепления), интерактивный тест по экономии воды и интерактивная презентация в поддержку инициатив.

"По оценке экспертного жюри, Департамент информационных технологий Москвы разработал успешную цифровую программу, целью которой стало убедить жителей использовать воду более рационально с помощью визуального оформления, графиков и интерактивного теста", - говорится в сообщении.

О конкурсе

International Business Awards - ведущая программа бизнес-наград. Подавать заявки на ее получение могут все желающие люди и организации по всему миру - государственные и частные, коммерческие и некоммерческие, большие и малые. В 2021 году заявки поступили от организаций из 63 стран.