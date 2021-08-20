Москва сэкономила в I полугодии около 15 млрд руб. благодаря стандартизации госзакупок

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Объем закупок в Москве, в отношении которых была разработана и утверждена типовая документация, составил в I полугодии 293 млрд рублей, применение единых стандартов позволило городским заказчикам сэкономить около 15 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Объем госзакупок, которые могут проводиться по стандартизированным процедурам, сегодня составляет 73%. За шесть месяцев опубликовано около 31 тыс. конкурентных процедур с использованием типовой документации на общую сумму 293 млрд рублей. В результате удалось сэкономить около 15 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В 2020 году с использованием типовой документации городские заказчики заключили контракты на поставку товаров, работ и услуг на сумму 210 млрд рублей, экономия составила 7,8 млрд рублей, а за шесть месяцев 2019 года - закупки на 197 млрд рублей с экономией в 6,9 млрд рублей.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, в топ-5 наиболее популярных предметов закупок с использованием типовой документации в этом году вошли поставка лекарственных средств, оказание услуг по организации питания обучающихся в государственных образовательных учреждениях, перевозки, благоустройство территорий, а также комплексное благоустройство парков, бульваров и скверов.

Как пояснили в пресс-службе, типовой комплект конкурсной документации включает типовое техническое задание, проект государственного контракта, типовой порядок оценки заявок, сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках, размере, упаковке, отгрузке товара.