Почти 35 тыс. кв. м недвижимости выкупили у Москвы представители МСП за полгода

МОСКВА, 20 августа./ТАСС/. Московские представители малого и среднего бизнеса за шесть месяцев 2021 года выкупили у города 208 нежилых помещений общей площадью почти 35 тыс. кв. м. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"С 2011 года представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупили у города более 7,2 тыс. нежилых помещений общей площадью почти 1,5 млн кв. м. В первом полугодии 2021 года такой возможностью воспользовались 205 представителей малого и среднего бизнеса - они приобрели 208 объектов площадью почти 35 тыс. кв. м. Это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда 132 представителя малого и среднего бизнеса приватизировали 135 объектов общей площадью более 40 тыс. кв. м",- приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По его словам, средняя площадь приватизированных в этом году помещений составила 167,7 кв. м, а средняя цена квадратного метра - 94,2 тыс. рублей.

Для выкупа помещения необходимо обратиться за государственной услугой "Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы". С 5 августа 2020 года она оказывается исключительно в электронном виде на mos.ru.