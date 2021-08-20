Столичные предприниматели получат более 1 млрд рублей субсидий и грантов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Предпринимателям Москвы в 2021 году одобрили более 1 млрд 53 млн рублей в виде субсидий и грантов, сообщается в пятницу на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Московским предпринимателям в этом году одобрили уже более 1 млрд 53 млн рублей в виде субсидий и грантов. Отраслевые комиссии приняли решение по 973 обращениям от бизнесменов - на последних заседаниях одобрили 195 заявок на общую сумму более 272 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, прием заявок продолжается. Он отметил, что был продлен прием документов до 20 августа на предоставление субсидий для франчайзи, владельцев гостиниц, социальных предприятий, компаний из списка приоритетных отраслей, экспортеров, а также резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Субсидии и гранты для экспортеров стали самыми популярными в 2021 году, им одобрили 180 заявок на 464 млн рублей. По субсидии в виде компенсации затрат для франчайзи поддержали 209 заявок на 199 млн рублей. Также пользуется спросом субсидия за участие в выставках и фестивалях - бизнесу могут возместить расходы на регистрационный взнос, аренду выставочной площади, застройку и оборудование стенда. По этим расходам одобрили 100 заявок на 19,7 млн рублей.

"Помимо этого, город компенсирует расходы предпринимателей на комиссию сервисов доставки еды. По этому виду субсидий одобрено 120 заявок на общую сумму 64,5 млн рублей. Затраты на покупку оборудования, лизинг и уплату процентов по кредитам возмещают резидентам технопарков и участникам Московского инновационного кластера. 54 такие компании с начала года получили субсидии на сумму 106,9 млн рублей", - говорится в сообщении.