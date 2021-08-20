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В Москве ускорили темпы подключения стационаров к ЕМИАС

Только за семь месяцев 2021 года подключили уже 19 больниц

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Темпы подключения стационаров Москвы к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) увеличились в 2021 году на 35%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Если за весь прошлый год доступ к системе получили 24 стационара, то только за семь месяцев этого года выполнено подключение уже 19 больниц. Таким образом, темп подключения увеличился на 35%. В ближайшее время завершатся работы еще в нескольких стационарах", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день к системе подключили уже 65% стационаров и 95% роддомов.

Ранее ЕМИАС внедрили во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях города. Также она доступна бригадам скорой и неотложной медицинской помощи.

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