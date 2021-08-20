В Москве из незаконного оборота изъяли 400 кг фрагментов рыб осетровых пород и черную икру

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Полицейские изъяли из незаконного оборота в Москве около 400 кг фрагментов рыб осетровых пород и черную икру. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В ходе обысков, проведенных в рамках уголовного дела, предусмотренного частью первой статьи 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов"), полицейскими обнаружено и изъято порядка 400 кг фрагментов рыб семейства осетровых, а также черная икра. Занесенные в Красную книгу РФ особо ценные водные биологические ресурсы были добыты, предположительно, браконьерским способом и реализовывались на одном из рынков на западе столицы. Сопроводительные документы на товар отсутствовали", - сказала она.

По ее словам, изъятые образцы направлены в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для проведения молекулярно-генетической экспертизы.