Более 20 тыс. лент триколора раздадут волонтеры Москвы в День флага

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Волонтеры Москвы 22 августа будут раздавать горожанам и гостям столицы ленты триколора в честь Дня государственного флага России. Предполагается, что всего раздадут более 20 тыс. лент, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Мосволонтера.

"Волонтеры Москвы 22 августа, в День государственного флага РФ, раздадут горожанам и гостям столицы более 20 тыс. лент триколора, а также тематические наклейки на автомобили. Добровольцев можно будет встретить в популярных общественных пространствах столицы. Акция стартует в 11:00", - сказал собеседник агентства.

Волонтеры будут дарить праздничную символику в парках и музеях-заповедниках, на главных бульварах, проспектах и пешеходных улицах, возле достопримечательностей города.

"Это традиционная акция. И мы рады, что такие поводы - праздничные и радостные абсолютно для всех - возвращаются в нашу жизнь", - рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

День государственного флага установлен в 1994 году указом президента РФ и отмечается 22 августа. Посвящен возрожденному флагу России - "национальному триколору".