Российская креативная неделя пройдет в Парке Горького в Москве 26-29 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, пройдет 26-29 августа в Парке Горького в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе RCW в пятницу.

"Российская креативная неделя" - открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.

"За прошедшее с первой "Российской креативной недели" время мы видим, как тема креативных индустрий захватывает все большее и большее число творческих людей и институций, которые объединяются вокруг этого события. Состав участников и программа "Российской креативной недели" в 2021 году ярко показывает, что наступило время для бурного роста креативных индустрий в России", - заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил, что в этом году кураторами тематических площадок стали компании-лидеры, которые представляют свои отрасли, включая успешные проекты, новые стартапы, инновационные разработки.

Кураторами площадок станут международный игровой бренд MY.GAMES (Mail.ru Group), "Яндекс", "Национальная медиа группа", холдинг "Газпром-медиа", группа компаний "Просвещение", группа российских музыкальных компаний ZVONKO GROUP, издательская группа "Эксмо-АСТ", культурно-образовательный жилой кластер Russian Design District. Министерство науки и высшего образования РФ будет курировать площадку "Наука и технологии".

Основными темами RCW в этом году заявлены "2021 г. - Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития", "2021 г. - Год науки и технологий в России", "Участие 14 лидеров креативных отраслей", "Интеллектуальная собственность"; "Коллаборация индустрий, межиндустриальные проекты", "Международная и региональная повестка", "Профориентация ХХI века", а также "Экологичность" и "Инклюзия".

Целый ряд спецпроектов затрагивает темы, волнующие студентов. Так, будет презентован проект "Индекс медийной активности высших учебных заведений", подведены итоги программы студенческого туризма "Открой свою Россию: лето 2021 (кампусы)", а министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков проведет открытый диалог со студенческой молодежью. Участники другого спецпроекта обсудят актуальные вопросы, связанные с ковид-реальностью и трансформацией индустрии.

Деловая программа

В деловой программе фест-форума - 25 мероприятий, в том числе интерактивные сессии, выездное заседание рабочей группы Госсовета, дискуссии о развитии креативного сектора. Будут затрагиваться вопросы образования, креативного контента в социальной повестке, повышения инвестиционной привлекательности сектора, использования искусственного интеллекта, изменений аудиовизуального контента, социальной роли кино, защиты интеллектуальных прав.

Участники пленарного заседания "Россия в Год креативной экономики" 27 августа обсудят, какие шаги может предпринять государство и бизнес, чтобы Россия стала лидером креативного изменения в мире. Среди спикеров - первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

О дизайне площадок и новом шрифте

Парк Горького с открытия в 1928 году остается центром творческой жизни города. Как отмечает его директор Павел Трехлеб, "все, чем занимается Парк Горького на протяжении своей истории, так или иначе связано с креативной сферой". С момента открытия, по его словам, здесь собирались поэты и писатели, музыканты и художники, через парк в Москву приходят танго, твист, рок-н-ролл, а в 1980-е он становится площадкой для выступлений общественных деятелей. И сегодня в парке читают лекции, проходят мастер-классы и кинопоказы.

В дни фест-форума набережная Парка Горького станет арт-пространством площадью 15 тыс. квадратных метров. Площадки объединит единый стиль. Архитектором застройки стал руководитель отдела развития и спецпроектов объединения "Манеж" Петр Толпин, за оформление отвечает стрит-арт-художник Миша Most, который входит в рейтинг востребованных российских художников по версии Forbes. Фестиваль украсят его граффити. Новый шрифт для RCW этого года разработала дизайнер Ольга Панькова. После форума новый шрифт будет доступен для всех желающих.

Знаковое событие

Российская креативная неделя - знаковое федеральное событие. Кроме того, это часть глобальной инициативы по развитию креативных индустрий в рамках Международного года креативной экономики - Конференция ООН по торговле и развитию внесла RCW в список ключевых мероприятий 2021 года. RCW - единственное мероприятие в стране, на котором принимаются системные решения в сфере креативной экономики.

Организаторами мероприятия являются ФГБУ "Роскультцентр", Российский книжный союз, проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

К креативным индустриям относятся дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.