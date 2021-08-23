В Москве завершили благоустройство у станций метро "Динамо" и "Петровский парк"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Новое общественное пространство появилось на севере Москвы в результате работ по комплексному благоустройству возле станций метро "Динамо" и "Петровский парк". Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы выполнены на Московской аллее и площади у метро "Динамо", в результате создано современное комфортное общественное пространство, где можно проводить различные городские мероприятия и просто отдыхать. Благоустроенная зона около вестибюлей метро и обновленные лестничные марши обеспечат комфортное передвижение пассажиров", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что в ходе благоустройства воздушные кабельные линии убрали в кабельную канализацию, общая протяженность которой составила 7,8 тыс. м. Также были обновлены проезжая часть и тротуары, дорожки возле парка замостили бетонной плиткой, а пешеходную зону - гранитной.

"До начала работ территория Московской аллеи и площадь у метро были плохо освещены, теперь там появилось более 70 новых фонарей и уличных торшеров. Для них использовали лампы с мягким теплым светом и высоким классом энергоэффективности", - сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что в зоне благоустройства установлены удобные лавочки и информационные стелы, которые помогут сориентироваться жителям и гостям столицы. Для любителей велосипедных прогулок оборудованы семь велопарковок.