Более 8 тыс. знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дорогах в Москве в преддверии 1 сентября

МОСКВА, 23 августа./ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 8 тыс. знаков "Осторожно, дети!". Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесено более 8 тыс. знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что главная задача дополнительной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге, а значит нужно снизить скорость и быть предельно внимательным.

По его словам, разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится на дорожное полотно вручную. Для этого применяется холодный пластик, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работы.