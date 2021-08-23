Правительство Москвы представит площадку Created in Moscow на Российской креативной неделе

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Площадка правительства столицы Created in Moscow будет работать на Российской креативной неделе, которая пройдет 26-29 августа в Парке Горького. Об этом сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

"Запланирована работа шатра под названием Created in Moscow. Там соберутся представители индустрий, которые создают продукты на стыке творчества, науки и технологий, а также играют заметную роль в экономике мегаполиса", - сказал он, уточнив, что площадка организована Агентством креативных индустрий, подведомственным департаменту.

По словам Фурсина, каждый день будет посвящен определенной теме. В первый день обсудят влияние технологий на жизнь горожан, а также участие жителей города в процессе принятия решений в сфере урбанистики. В дискуссии примут участие президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, художник-каллиграфист Покрас Лампас, директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов.

Во второй день будет затронута тема симбиоза цифровых технологий и креативных индустрий. К обсуждению подключатся независимый куратор Александр Буренков и основатель первой в России ярмарки цифрового искусства Disartive Ольга Дворецкая.

Третий день посвятят теме устойчивого развития и социальной ответственности. Будут презентованы проекты экологичных брендов, успешные примеры промышленного и инклюзивного дизайна. Ключевыми спикерами станут руководитель Департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов и сооснователь конструкторского бюро полного цикла Man and Technologies Lab Михаил Крапивной.

В заключительный день историями успеха поделятся генеральный директор компании Monochrome Николай Богданович и мультимедиа-художник Егор Крафт.

Другие активности

В шатре Created in Moscow также пройдет выставка Sustainable Creative Expo. На ней представят проекты творческих предпринимателей, чей бизнес соответствует принципам устойчивого развития, цифровизации и междисциплинарности.

В рамках культурной программы ежедневно будут проходить мастер-классы, посвященные темам анимации, мобильного кино, архитектуры, брендинга и звукового дизайна. Все желающие смогут сделать запоминающиеся снимки в специально подготовленный фотозоне шатра. Более того, каждый день на площадке Created in Moscow будут проходить показы короткометражных картин молодых режиссеров.

"Креативный сектор Москвы - это важный сектор столичной экономики. В нем задействовано более 100 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, это около 500 тыс. человек. Правительство города развивает и расширяет меры поддержки креативных индустрий. На сегодняшний день это финансовая поддержка, акселерационные программы и международное продвижение, информационно-аналитическая помощь, а также поддержка пространств для творчества", - рассказал Фурсин.

Организаторами Российской креативной недели являются ФГБУ "Роскультцентр", Российский книжный союз, проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

К креативным индустриям относятся дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.