Спортивный кластер и пристань появятся в Гольяновском парке в рамках благоустройства

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Смотровая площадка, спортивный кластера и пристань появятся в Гольяновском парке Москвы в рамках благоустройства. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Гольяновский парк на востоке Москвы ждет комплексное благоустройство. В районе Алтайской улицы появится спортивный кластер. Здесь реконструируют футбольное поле, обустроят корт для большого тенниса и площадки с навесами для игры в волейбол и баскетбол, установят уличные тренажеры и столы для пинг-понга, проложат дорожку для бега. Рядом разместится просторная детская площадка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что напротив Уральской улицы, у пруда, появится пристань. Здесь откроется павильон для проведения мастер-классов и пункт проката лодок и катамаранов. Неподалеку начнет работу памп-трек.

Напротив дома 4 на Уссурийской улице создадут оригинальную смотровую площадку.

"В парке также обновят тропинки и дорожки, высадят более 200 деревьев и свыше двух тысяч кустарников, установят дополнительное освещение", - добавляется в материале.