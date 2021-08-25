Более 100 граффити согласовали в Москве в 2021 году

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 100 граффити согласовали в Москве с начала нынешнего года, в том числе согласовали изображения, посвященные Великой Отечественной войне и выдающимся деятелям культуры. Об этом в среду сообщил заместитель мэра Москвы в Петр Бирюков.

"Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала более 100 граффити. Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования, часть утвержденных граффити нанесена на трансформаторные подстанции", - сказал Бирюков.

Он отметил, что граффити, которые наносят на фасады зданий, обязаны соответствовать определенной тематике. Например, изображения могут популяризовать выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт и искусство.

Так, с начала года в список согласованных граффити вошли изображения Ржевского мемориала и битвы за Москву, портреты советской летчицы Марины Расковой, писателей Константина Симонова и Ивана Тургенева, актера Василия Ланового.

Заммэра напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено. Для получения разрешения необходимо согласие общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и иные документы, перечень которых и порядок рассмотрения установлены правовым актом правительства Москвы. Итоговое решение принимает Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в Москве.

В настоящее время в Москве насчитывается около 750 согласованных граффити.