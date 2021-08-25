Двадцать моноспектаклей покажут в октябре на международном фестивале Solo в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. XIII Московский международный фестиваль моноспектаклей Solo, в рамках которого будет показано 20 постановок, пройдет в Москве 1-10 октября. Свой моноспектакль представит, в частности, Евгений Гришковец, а актер Андрей Пашнин в жанре стендапа поделится опытом преодоления вынужденной изоляции во время пандемии, сообщили ТАСС в пресс-службе Театрального центра СТД РФ "На Страстном".

"В программу 2021 года вошло 20 моноспектаклей, которые пройдут на двух столичных сценах - в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" и в камерном пространстве "Боярских палат СТД", - отметили в пресс-службе. Фестиваль проводят Союз театральных деятелей России и Театральный центр СТД РФ "На Страстном".

В афише - моноспектакли из 12 регионов России и ряда зарубежных стран. География фестиваля включает постановки из Брюсселя, Флоренции, Марибора (Словения), Костаная, Новосибирска, Красноярска, Томска, Калининграда, Перми, Твери, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Скопина, Ижевска, Москвы и Санкт-Петербурга. Моноспектакли представят как крупные федеральные и региональные театры, так и частные независимые команды, сообщили организаторы.

Зрители смогут увидеть на фестивале пять столичных моноспектаклей, в том числе спектакли "Мастерской Петра Наумовича Фоменко", театра "Практика" и мастерской Дмитрия Брусникина, Театра российской армии, Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, зеленоградского "Ведогонь-театра".

Зарубежная афиша фестиваля включает моноспектакль бельгийской театральной компании Needcompany "Молли Блум" по мотивам последней главы "Улисса" Джеймса Джойса. Словенский национальный театр покажет моноспектакль "Непорочная" по мотивам повести Тойбина "Завет Марии". Это последняя постановка словенского режиссера Томаша Пандура, которую он не успел завершить и которую довела до конца его сестра Ливия. Театральная компания Sotterraneo из Флоренции привозит моноспектакль по пьесе Даниэле Виллы "Шекспирология". В программу вошел также моноспектакль Областного русского драматического театра Казахстана (Костанай) "Одного кто знает?..." по мотивам пьесы Бригитте Швайгер.

Разные подходы к жанру моноспектаклей

Региональная программа фестиваля отличается многоообразием подходов к жанру моноспектаклей. Примеры исключительно авторского моноспектакля, в котором автором, режиссером и исполнителем является один человек, покажут Евгений Гришковец, представляющий по его просьбе город Калининград, и заслуженный артист РФ, председатель красноярского отделения СТД РФ Андрей Пашнин.

"Гришковец готовит премьеру, детали которой можно будет узнать только в день показа на фестивале Solo. Пашнин в жанре ироничного стендапа "Паранойя" поделится со зрителями опытом преодоления актером вынужденной изоляции в связи с пандемией коронавируса", - сообщили организаторы.

Сразу два театра обратятся к осмыслению феномена Александра Вертинского. Одну из самых интересных современных пьес Юлии Поспеловой "Говорит Москва" в столице покажет Творческая мастерская Granart из Нижнего Новгорода. Также будет предпринята попытка переосмыслить классику XX века: моноспектакли "Чертова яма" (по роману Астафьева), "Головлев" (по роману Салтыкова-Щедрина), "Мы не умрем сегодня вечером" (по пьесе Жана Ануя).