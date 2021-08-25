Суды восстановили 10 человек, уволенных из метро Москвы за участие в протестах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московские и подмосковные суды восстановили на работе в столичном метрополитене 10 человек, уволенных после участия в акциях протеста зимой нынешнего года. Об этом ТАСС сообщил Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России (КТР), юристы которой оказывали восстановленным сотрудникам правовую помощь.

"К нам обратились порядка 48 человек за защитой своих трудовых прав. Все они были уволены из Московского метрополитена после участия в протестах. В настоящий момент суды Москвы и Подмосковья восстановили на работе порядка 10 человек. Что важно - пока суды не отказали никому. Есть шансы, что мы сможем защитить права большинства уволенных", - сказал Кравченко.

По его словам, среди восстановленных на работе есть машинисты, помощники машиниста, работники бухгалтерии, дежурные по станции.

Ранее в ряде СМИ сообщалось об увольнениях сотрудников Московского метрополитена и холдинга ВГТРК. В материалах произошедшее связывали с тем, что уволенные регистрировались на сайте в поддержку блогера Алексея Навального, отбывающего уголовное наказание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные сообщения, отметил, что уволенные граждане вправе обратиться в прокуратуру, если видят в произошедшем нарушение трудового законодательства. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев также направил обращения в мэрию Москвы и столичную прокуратуру в связи с поступившей к нему жалобой сотрудников Московского метрополитена на незаконные увольнения.