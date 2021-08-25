Около 6 тыс. пенсионеров присоединились к программе "Московское долголетие" за месяц

МОСКВА, 25 августа./ТАСС/. Порядка 5-6 тыс. новых участников проекта "Московское долголетие" появилось за последний месяц. Об этом рассказал журналистам в среду заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов в кулуарах международной выставке-конференции ParkSeason Expo.

"Самые популярные занятия на открытом воздухе, которые можно посещать по QR-кодам, стали занятия по зумбе, скандинавской ходьбе и танцам. Буквально 5-6 тыс. человек, которые не занимались ранее в наших кружках, присоединились к проекту за последний месяц", - сказал Филиппов.

Он добавил, что параллельно занятия в "Московском долголетии" проходят и в онлайн-формате, так как этот формат также востребован.

"Для нас важно, что на открытом воздухе проходят занятия по английскому языку и рисованию. Этот формат мы также будем сохранять", - рассказал Филиппов.

Ранее сообщалось, что с 21 августа секции "Московского долголетия" возобновили работу на свежем воздухе по QR-кодам после почти полутора лет работы проекта в онлайн-формате.

Проект "Московское долголетие" открылся в 2018 году. Он направлен на создание сети бесплатного досуга для москвичей старшего поколения и расширение возможностей их участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных мероприятиях.