Акцию "Делаем музей вместе" запустили в Музее транспорта Москвы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Горожане смогут поделиться экспонатами с музеем транспорта Москвы благодаря новой акции. Принести в учреждение можно предметы конца XIX - конца XX вв. выпуска, связанные с историей московского транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Музей транспорта Москвы запускает кампанию "Делаем музей вместе" и приглашает всех жителей города поучаствовать в сборе артефактов для своей коллекции. <...> Это могут быть объекты городской среды, предметы для навигации и информирования, элементы транспортных средств, а также старые фотографии, открытки, билеты, книги, расписания, униформа сотрудников дорожных служб и многое другое", - говорится в сообщении.

По словам директора музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, музей показывает историю города и его жителей через призму легендарных транспортных объектов.

"В 2023 году мы станем большим городским пространством, многофункциональным культурным центром, который немыслим без общения с нашими посетителями, без вовлечения их в диалог о городе и его транспорте. И мы хотели бы начать этот диалог прямо сейчас. Каждый горожанин может оставить свой след в истории Москвы, привнеся в коллекцию музея предметы, связанные не просто с историей городского транспорта, но и личной, семейной памятью. Мы с удовольствием примем эти свидетельства прошлого в свою коллекцию, чтобы сохранить нашу общую историю", - сказала Бондаренко.

Принятые музеем экспонаты станут частью коллекции музея, войдут в постоянную экспозицию и будут вдохновлять на создание временных выставок.

Подать заявку и узнать полный перечень разыскиваемых предметов можно на сайте музея. Для ее оформления потребуется описание объекта, его история и фотография. Заявки будут отобраны сотрудниками научно-исследовательского отдела музея. Все предметы, которые пройдут отбор в постоянную экспозицию, будут отмечены именами владельцев и их историями.