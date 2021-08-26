Москвичи в возрасте до 35 лет смогут рассчитывать на временное трудоустройство

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Меры поддержки молодежи Москвы в сфере занятости будут доступны горожанам в возрасте до 35 лет. Горожане смогут принять участие в программах молодежной практики и рассчитывать на временное трудоустройство - такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается в четверг на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Действие мер поддержки молодежи распространят на жителей Москвы в возрасте до 35 лет (ранее - до 30 лет). Так, молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на временное трудоустройство (для выпускников высших и средних учреждений профессионального образования). Кроме того, горожане смогут принять участие в специальных программах молодежной практики. Для этого необходимо профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения", - говорится в сообщении.

В 2020 году служба занятости Москвы помогла трудоустроить более 50 тыс. молодых людей в возрасте до 30 лет. Распространение действующих мер поддержки на москвичей в возрасте до 35 лет поможет найти работу большему числу граждан.