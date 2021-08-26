В Москве пройдет конкурс на присуждение туристической премии "Путеводная звезда"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Конкурс на присуждение туристической премии "Путеводная звезда" пройдет в Москве в 2021 году. Лауреаты будут обретены посредством онлайн-голосования на проекте "Активный гражданин", сообщили в четверг в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение о проведении в 2021 году конкурса на присуждение туристической премии "Путеводная звезда". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В 2021 году лауреаты премии будут определяться посредством онлайн-голосования на проекте "Активный гражданин" по категориям: "Проживание", "Досуг", "Гастрономия", "Медиа", "Комфорт и Впечатления", - говорится в сообщении.

Впервые появится категория номинаций от туристического сервиса Russpass - "TravelTech" (стартап года, IT-решение для гостинично-ресторанного бизнеса, IT-решение для делового туризма, цифровизация объектов туристического показа).

"Прием заявок на соискание премии стартует в октябре. Церемония награждения лауреатов "Путеводной звезды" запланирована на декабрь 2021 г.", - говорится в сообщении.

Премия "Путеводная звезда" была учреждена комитетом по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы в 1999 г. с целью повышения качества туристского, экскурсионного сервиса и гостиничного обслуживания, поощрения новаторских инициатив в отрасли, формирования положительного имиджа Москвы как мирового туристического центра.

Конкурс на присуждение премии стал важным событием в жизни столичной индустрии гостеприимства. За звание лучших ежегодно борются московские отели, городские фестивали, гастрономические проекты, архитектурные объекты, туристические компании, а также руководители и специалисты отрасли. За минувший период лауреатами премии "Путеводная звезда" стали 230 организаций, проектов и лидеров отрасли.