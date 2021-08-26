В Москве проведут реставрацию исторического здания МИСиС на Ленинском проспекте

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Реставрацию исторического здания МИСиС проведут в Москве, об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы выделит грант в размере 15 млн рублей федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский технический университет "МИСиС". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Средства гранта предназначены для проведения в 2021 году проектных и изыскательских работ, связанных с сохранением исторического здания МИСиС.

"Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения "Московское городское Мещанское училище, кон. XVIII - нач. XIX вв., XX в., арх. А. Н. Бакарев, М. Д. Быковский, А. С. Каминский". За свою более чем 200-летнюю историю усадьба неоднократно меняла свой архитектурный облик, но при этом сохраняла свой образовательный функционал", - говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, сегодня историческое здание МИСиС нуждается в проведении комплексных работ по сохранению и реставрации, включая ликвидацию поздних конструкций (пристроек), перепланировок и отделочных материалов, искажающих исторический облик здания. Потребуется провести реставрацию фасадов, вестибюля первого этажа, зоны лестниц. Полный перечень ремонтно-реставрационных мероприятий будет определен по результатам проектно-изыскательных работ, профинансированных за счет средств гранта правительства Москвы.

"Реставрация здания МИСиС на Ленинском проспекте станет еще одним важным вкладом в возрождение исторического облика столицы", - говорится в сообщении.