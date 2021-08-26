Профориентационную акцию для детей "Первоклассный сентябрь" проведут в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московские первоклассники в сентябре смогут бесплатно посетить 17 площадок дополнительного образования, в том числе детские технопарки. Для них в первый осенний месяц проведут акцию "Первоклассный сентябрь", сообщила в четверг вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"На площадках ранней профориентации для школьников бесплатно пройдут мастер-классы по самым востребованным направлениям - робототехнике, технологиям дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям и креативным индустриям. В прошлом году в акции участвовало 15 площадок, включая десять детских технопарков. Их посетили около двух тысяч человек. Сейчас список партнеров расширился - юных москвичей ждут в 17 организациях", - сказала Сергунина, слова которой приводятся на официальном портале мэра и правительства столицы.

Для участия в акции необходимо выбрать площадку и дату посещения, а также зарегистрироваться на едином сайте-агрегаторе детских технопарков Москвы. После этого на электронную почту придет подтверждение с указанием места и времени занятия.

Площадки детского технопарка "Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана" проведут для первоклассников занятия из курса юного инженера, мастер-классы по scratch-программированию, робототехнике и биотехнологиям. Мастер-классы детского технопарка "На Зорге" объединили названием "Мой городской дизайн". Каждое из них посвятят элементам, которые создают городской облик, архитектуру и дизайн. На занятиях в детском технопарке РГСУ можно собрать собственного робота и "оживить" его благодаря самостоятельно написанному программному коду, создать свою первую компьютерную игру, порисовать в пространстве с помощью 3D-ручки и построить реалистичный трехмерный дом.

В "Менделеев-центре" первоклассники узнают, из чего состоят краски и пластилин, увидят окружающий мир с помощью микроскопа, а также проведут эксперименты с химическими реакциями. Гостей "Наукограда" МФЮА ждет мини-квест, участникам которого нужно будет дойти до маяка и разжечь лампу, параллельно осваивая программирование, изучая алгоритмы движения робота и принципы работы светодиодов и резисторов. Здесь же для ребят проведут несколько мастер-классов. На занятии по авиации, например, они увидят кабину пилота самолета Як-40 в специальном авиатренажере и сделают модель летающего аппарата.

Детский технопарк "Вертикальный взлет" приготовил на сентябрь химическое шоу. Кроме того, здесь можно узнать, что такое объемное прототипирование и познакомиться со scratch-программированием. Технопарк подготовил программу и для родителей: на мастер-классе "Уверенный школьник" педагог-специалист в области логопедии, детской психологии и комплексному развитию мышления расскажет, как преодолеть трудности, связанные с учебой в начальных классах и социализацией в детском коллективе.