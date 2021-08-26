Собянин заявил, что реконструкция ТПУ "Выхино" обеспечит комфорт пассажиров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Реконструкция транспортно-пересадочного узла "Выхино", который объединяет станции Казанского направления МЖД (в перспективе МЦД-3) и Таганско-Краснопресненской линии метро, а также наземный городской транспорт, обеспечит комфорт местных жителей и пассажиров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра ТПУ.

"Со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел, создаст возможности для запуска МЦД-3, реконструкции метро и благоустройства", - сказал Собянин.

Мэр напомнил, что выхинский транспортно-пересадочный узел был одним из самых проблемных в Москве. Территория ТПУ, которым пользовались около 400 тысяч пассажиров в сутки, была некомфортной в том числе из-за рынка, несанкционированных торговых точек, отсутствия логистики.

Собянин отметил, что власти за последние годы сделали многое для того, чтобы навести порядок. Снижению пассажиропотока на "Выхино" способствовали продление Таганско-Краснопресненской линии до Котельников, открытие Некрасовской линии метро и акция "Время ранних" - предоставление скидок на проезд в метро вне утреннего часа пик.

"Сегодня пересадка здесь уменьшилась в более чем два раза. Следующий этап, который мы начинаем - приступаем к проектированию уже в этом году станции МЦД-3, которая будет на уже существующих платформах. Это задача РЖД, по договору. Помимо реконструкции платформы и станции метро "Выхино", которая находится в не очень хорошем состоянии, не очень комфортная. И третье - это коммерческий объект, который накроет конкорсом эти пути, сделает удобные переходы для жителей. Таким образом, это проект, состоящий из городской части, части РЖД и инвесторов, которые, надеюсь, что появятся в ближайшие месяцы", - сообщил мэр.

Как уточняется в материалах мэрии, следующим шагом в развитии ТПУ "Выхино" станет комплексная реконструкция транспортной инфраструктуры и создание комфортных условий для пассажиров. Еще одной важной задачей реконструкции является создание дополнительных рабочих мест и формирование качественного общественного пространства для местных жителей.

О ТПУ "Выхино"

Одним из ключевых элементов проекта станет модернизация станции метро "Выхино". Построенная в 1966 году, она не отвечает современным стандартам транспортного обслуживания. Пересадка между видами транспорта осуществляется по улице, переходы метро не соответствуют объему пассажиропотока, отсутствует безбарьерная среда для маломобильных пассажиров. В рамках реконструкции станции запланировано строительство современного надземного пассажирского терминала (конкорса) с общим распределительным залом, кассами ж/д и метро, турникетами, а также объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров.

Пересадки будут осуществляться в теплом сухом контуре, а лифты и эскалаторы сделают их комфортными и быстрыми, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Эксплуатируемую кровлю конкорса планируется использовать в качестве зоны отдыха для пассажиров и местных жителей, установив на ней лавочки и детские площадки. Также строительство конкорса уменьшит шумовое воздействие поездов метро и электричек на прилегающие кварталы.

Также проект включает строительство торгового центра, многоуровневого паркинга на 680 машиномест, устройство отстойно-разворотной площадки и плоскостного паркинга на 160 машиномест и частичную реконструкцию прилегающего участка улицы Хлобыстова. Свободную от застройки территорию ТПУ благоустроят и озеленят.

Реализация проекта реконструкции ТПУ "Выхино" планируется за счет инвесторов. Срок осуществления основных мероприятий развития ТПУ - 2025 год. По расчетам, пассажиропоток ТПУ к 2030 году не изменится и будет по-прежнему составлять 170-190 тысяч человек в сутки. В то же время "Выхино" станет более комфортным местом для пассажиров и местных жителей.