Фестиваль "Цветочный джем" откроется 1 сентября в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Цветочный джем" стартует в Москве с 1 сентября, он будет проводиться с ограничениями, обусловленными текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра площадки фестиваля "Московские сезоны" в районе Вешняки.

"Давно уже не проводили фестивали, вот решили оставить в усеченном виде, концерты не проводим, не проводим какие-то мастер-классы. Будем проводить "Цветочный джем" с 1 сентября", - сообщил Собянин, уточнив, что будет проводиться выставка дизайнов деревьев, цветов и организована торговля.

"Несмотря на то, что есть проблемы , мы стараемся, чтобы город жил нормальной жизнью", - подчеркнул мэр.

Как уточняется в материалах мэрии, фестиваль "Цветочный джем" будет открыт 1 сентября и продлится до 1 октября. На фестивальных площадках можно будет не только полюбоваться дизайнерскими садами и сделать эффектные фото, но и попробовать летние десерты, а также блюда, приготовленные по оригинальным рецептам участниками гастрономической ярмарки "Лето в городе".

Фестиваль "Цветочный джем" будет проводиться с ограничениями, обусловленными текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Цветущие сады появятся на 19 площадках "Московских сезонов" и на 16 других городских локациях. В их числе - и фестивальная площадка в Вешняках, которая стала центром притяжения жителей этого и других близлежащих районов Москвы.

Уютные лаунж-зоны

Ландшафтные дизайнеры украсят столицу композициями из разнообразных растений и создадут уютные лаунж-зоны. Так, на площади Революции "вырастет" настоящий русский лес со стройными березами, вечнозелеными соснами и елями с шишками. Также там можно будет увидеть композиции из объемных кустарников, цветов и даже землянику. Рестораторы - участники гастрономического проекта "Лето в городе" - угостят посетителей блинами, пирогами, борщом.

Соседняя площадка, переход от Манежной площади к площади Революции, превратится в липовую аллею с цветниками. Для создания композиции используют 6-метровые липы в больших кадках-ящиках, выполненных в неорусском стиле. В таком же конструктиве меньших размеров будут организованы мини-розарии и яркие цветники.

Столешников переулок превратится в настоящий южный курорт. Доминантой роскошного сада на этой площадке станет пергола, увитая пышной глицинией и плетистыми розами. В проекте также будут использованы и другие южные растения.

На Кузнецком Мосту у входа в ЦУМ раскинется "Сад водных растений". Сад, выполненный в виде стилизованной фигуры рыбки, будет обрамлен ивами, композициями из желтого бамбука, тростника, цветущих канн, талий, а также других цветов и растений, которые можно увидеть у берегов пруда. Центральную часть сада займут огромные кубы-аквариумы с нимфеями и другими водными растениями.

О площадке в Вешняках

Фестивальная площадка на улице Вешняковская была создана в декабре 2020 года. Этому предшествовало голосование жителей, которые высказались за организацию качественного досугового пространства на пустыре неподалеку от парка "Радуга" и Большого Графского пруда. Фестивальная площадка оформлена в новом для Москвы футуристическом стиле.

На прилегающей территории обустроен ландшафтный парк с детским городком, включающим игровой лабиринт со скатными горками для самых маленьких, качели, карусель в форме лепестка и лавочки для родителей.

Зимой на площадке работал каток, весной 2021 года первых посетителей принял роллердром, а в июле заработала торговая зона.

При этом во избежание массового скопления людей вход на роллердром осуществляется по предварительной записи через мобильное приложение "Московские сезоны" и интернет-сайт moscowseasons.com. Начиная с 1 мая на роллердроме покатались свыше 1 700 человек.