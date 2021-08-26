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В Москве в ночь на 28 августа ГИБДД будет выявлять нетрезвых водителей

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции в ночь на 28 августа проведут в Москве рейд по выявлению нетрезвых водителей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в управлении ГИБДД.

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения в ночь на 28 августа на территории города Москвы пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", - сказали в пресс-службе.

Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники ДПС готовы предпринять все оперативные меры реагирования на такие сообщения

Кроме того, ГИБДД Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщали, что количество ДТП с пьяными водителями сократилось в Москве за полгода почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года сотрудниками ГИБДД проведено более 100 профилактических мероприятий, в результате которых выявлено 5 857 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения и 5 571 факт отказа водителей от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

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